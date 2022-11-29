خامنئي والسوداني يؤكدان على أن أمن إيران والعراق "واحد"
استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه عدة ملفات أمنية واقتصادية، كما أكد له أن اختياره رئيسا للحكومة العراقية "يبعث على السرور"، فيما اتفق الطرفان على أن أمن إيران والعراق "واحد".
وهنأ خامنئي السوداني خلال استقباله في العاصمة طهران على انتخابه رئيسا لوزراء العراق، واصفا إياه بأنه "شخص مخلص وقدير، وتعيينه رئيسا للحكومة العراقية يبعث على السرور"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.
ووصل السوداني، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية تستمر يومين استهلها باجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال خامنئي: "العراق يتقدم، ووصوله إلى مكانته الرفيعة والحقيقية يصب في مصلحة إيران، ونؤمن بأنك (السوداني) شخص لديه القدرة على دفع الأمور إلى الأمام، ولديك علاقات تصل بهذا البلد إلى مكانة مستقلة تليق بحضارته وتاريخه".
وفي إشارة إلى ما قاله رئيس الوزراء العراقي بأنه وفقا للدستور "لا نسمح لأي طرف باستخدام الأراضي العراقية لزعزعة أمن إيران"، قال خامنئي: "للأسف هذا يحدث الآن في بعض مناطق العراق، والحل الوحيد هو أن تقوم الحكومة المركزية العراقية ببسط سلطتها على تلك المناطق أيضا".
وكان خامنئي يشير إلى أنشطة الجماعات الكردية المعارضة لطهران التي تتمركز في إقليم كردستان شمال العراق.
وقال خامنئي: "إذا أراد أي طرف تعكير صفو أمن العراق، فإننا سنحمي العراق بصدورنا "، مشيرا إلى أن "أمن العراق هو أمن إيران، كما أن أمن إيران مؤثر أيضا على أمن العراق".
كما "انتقد خامنئي عدم الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي جرى إبرامها بين طهران وبغداد"، وقال، إن "مفاوضات وتفاهمات جيدة تمت في الفترات السابقة أيضا، لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة العمل؛ لذلك علينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بكل التفاهمات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية".
وأشار المرشد الإيراني إلى وجود جهات وصفها بـ"أعداء العراق" تمنع تطبيق تلك التفاهمات المبرمة بين طهران وبغداد، مضيفا أن "العراق أفضل دولة عربية في المنطقة من حيث الموارد الطبيعية والبشرية، فضلا عن الخلفية الثقافية والتاريخية والحضارية"، بحسب تعبيره.
ومضى قائلا: "للأسف ورغم هذه الخلفية، ما زال العراق غير قادر على الوصول إلى مكانة عالية، ونأمل بوجود سيادتكم (السوداني) أن يحقق العراق تقدمه ومكانته الحقيقية".
بدروه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الاجتماع، إن "أقوى مثل على عمق العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين إيران والعراق هو عندما شارك البلدان في الحرب ضد داعش"، مضيفا: "في تلك الحرب اختلطت دماء الإيرانيين والعراقيين في خندق واحد".
وفي إشارة إلى إصرار الحكومة العراقية الجديدة على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، قال السوداني إن "أمن إيران والعراق لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وحسب الدستور لا نسمح لأي طرف ولن نسمح له باستخدام الاراضي العراقية لزعزعة الأمن الإيراني".