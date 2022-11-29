خامنئي والسوداني يؤكدان على أن أمن إيران والعراق "واحد"

استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه عدة ملفات أمنية واقتصادية، كما أكد له أن اختياره رئيسا للحكومة العراقية "يبعث على السرور"، فيما اتفق الطرفان على أن أمن إيران والعراق "واحد".

وهنأ خامنئي السوداني خلال استقباله في العاصمة طهران على انتخابه رئيسا لوزراء العراق، واصفا إياه بأنه "شخص مخلص وقدير، وتعيينه رئيسا للحكومة العراقية يبعث على السرور"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.