3 خيارات.. بوتين يحدد مصير فاغنر

خير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها الليلة، عناصر مجموعة فاغنر، إما توقيع عقود مع وزارة الدفاع، أو العودة لديارهم أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

وقال بوتين، إن أغلب عناصر فاغنر هم وطنيون، وقد ساهموا في تحرير أراض تابعة للوطن، إلا أن أحدهم حاول استغلالهم لتنفيذ مخططه الظلامي.

وأضاف بوتين، أراد المتمردون أن يقتل العسكريون بعضهم البعض كما أرادت كييف مثل هذه النتيجة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراراته لمنع سفك الدماء، مقدما الشكر للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على الدور الذي لعبه لإنهاء التمرد.

وأشار بوتين، إلى أن أمن الدولة والشرطة وقفا إلى جانب الشعب، مؤكدا أن الشعب والأحزاب والمنظمات الدينية والمجتمع كله اتخذ موقفا حازما لدعم النظام الدستوري.

وختم بوتين كلمته، بشكر الشعب الروسي قائلا "شكراً لكم على الصبر والتضامن والوطنية، لقد أظهر ما جرى أن أي ابتزاز محكوم عليه بالفشل".

وقبل كلمة بوتين بدقائق، قال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي الليلة كلمة ستحدد دون مبالغة مستقبل روسيا.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه التلفزيون الرسمي الروسي، إن الرئيس بوتين سيدلي بتصريحات بالغة الأهمية.