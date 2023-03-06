تايوان تُحذر من "دخول صيني مفاجئ" لمناطق قريبة من الجزيرة
قال وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنغ، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تكون الجزيرة في حالة تأهب هذا العام، تحسبا لأي "دخول مفاجئ" للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.
قد يجد جيش التحرير الشعبي الصيني أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان
الوزير تشيو كو تشنغ
وردا على أسئلة من أحد النواب، قال تشيو إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان، مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.