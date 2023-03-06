تايوان تُحذر من "دخول صيني مفاجئ" لمناطق قريبة من الجزيرة

قال وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنغ، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تكون الجزيرة في حالة تأهب هذا العام، تحسبا لأي "دخول مفاجئ" للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.