إيران: عفو عن "عدد كبير" من الموقوفين منهم على خلفية الاحتجاجات

وفي ما يتعلق بالموقوفين على خلفية الاحتجاجات، عدّد البيان فئات الذين يحق لهم الاستفادة من العفو، وهي "عدم ارتكاب أعمال التجسس لمصلحة الأجانب، وعدم التواصل المباشر مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والجرح المتعمّد، وعدم ارتكاب الأعمال التخريبيّة وإحراق المرافق الحكوميّة والعسكريّة والعامّة، إضافة إلى عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاصّ".

توقيف صحفيين

من جهته، أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات لن يتم الإفراج عنهم إلا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهدا خطيا بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة".

على صعيد آخر، أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني أن الصحفية في صحيفة "هم مهين"، إلناز محمدي، "تم توقيفها الأحد في طهران بعد استدعائها"، من دون تفاصيل إضافية.

وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا صحفية في "هم مهين"، أوقفت في أيلول/سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.

ووجّه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصوّرة في "شرق" نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التأمر للعمل ضد الأمن القومي".