فرنسا.. تضاعف أعداد المهاجرين الأوكرانيين 30 مرة

أظهر تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، أن أعداد المهاجرين القادمين من أوكرانيا إلى فرنسا، تضاعف بمعدل 30 مرة، خلال عامي 2021 و2022.

ومع اقتراب دخول الحرب الأوكرانية عامها الثالث، أوضح التقرير أن إجمالي الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الأراضي الفرنسية في عام 2023، بلغ 431 ألفًا، ما يشكل زيادة مقارنة بعام 2021.

وعزا تقرير المعهد الفرنسي، تلك الزيادة، إلى الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، وكذلك نهاية القيود المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).

ومن بين هؤلاء المهاجرين، فإن الأغلبية العظمى 134 ألفًا هم من جنسيات القارة الأوروبية.

وبشكل عام، ارتفعت أعداد الوافدين من الأشخاص المهاجرين بنسبة 35% في عام 2022 مقارنةً بعام 2021؛ وذلك بسبب الحرب التي اندلعت في أوكرانيا في فبراير/ شباط، بحسب التقرير.