تقرير: إسرائيل قدمت لعدد من الدول معلومات استخبارية عن نقل أسلحة إيرانية لروسيا

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، عن خطوة دبلوماسية قامت بها إسرائيل مؤخراً، حيث سلمت عشرات الدول "ملفاً استخباراتياً" حول عمليات نقل أسلحة من إيران إلى روسيا.

وقال المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "إسرائيل نقلت في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية، ملفات استخباراتية تتعلق بنقل أسلحة من إيران إلى روسيا؛ في محاولة لحشد المزيد من دول العالم لممارسة الضغط على النظام في طهران"، بحسب تقرير لموقع "والا" العبري.

وأكد المسؤولون الكبار، أنه في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم إرسال برقية سرية من الجناح الاستراتيجي بوزارة الخارجية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية حول العالم مع طلب بدء حملة دبلوماسية ضد عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى روسيا.

وأوضح المسؤولون أنه "طُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين في البرقية الاتصال بكبار الرتب في الدول التي يخدمون فيها، لإثارة قضية نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا والتخوف من نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا"، وفق موقع "والا" العبري.

وأضافوا أنه "بعد وقت قصير، أرسلت وزارة الخارجية إلى تلك السفارات ملفاً استخباراتياً تضمن معلومات عن عمليات نقل الأسلحة التي قامت بها إيران، بما في ذلك تواريخ نقل الأسلحة، والمبالغ التي دفعتها روسيا للإيرانيين، والمعدات التي تم نقلها".