تقرير: إسرائيل قدمت لعدد من الدول معلومات استخبارية عن نقل أسلحة إيرانية لروسيا
كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، عن خطوة دبلوماسية قامت بها إسرائيل مؤخراً، حيث سلمت عشرات الدول "ملفاً استخباراتياً" حول عمليات نقل أسلحة من إيران إلى روسيا.
وقال المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "إسرائيل نقلت في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية، ملفات استخباراتية تتعلق بنقل أسلحة من إيران إلى روسيا؛ في محاولة لحشد المزيد من دول العالم لممارسة الضغط على النظام في طهران"، بحسب تقرير لموقع "والا" العبري.
وأكد المسؤولون الكبار، أنه في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم إرسال برقية سرية من الجناح الاستراتيجي بوزارة الخارجية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية حول العالم مع طلب بدء حملة دبلوماسية ضد عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى روسيا.
وأوضح المسؤولون أنه "طُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين في البرقية الاتصال بكبار الرتب في الدول التي يخدمون فيها، لإثارة قضية نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا والتخوف من نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا"، وفق موقع "والا" العبري.
وأضافوا أنه "بعد وقت قصير، أرسلت وزارة الخارجية إلى تلك السفارات ملفاً استخباراتياً تضمن معلومات عن عمليات نقل الأسلحة التي قامت بها إيران، بما في ذلك تواريخ نقل الأسلحة، والمبالغ التي دفعتها روسيا للإيرانيين، والمعدات التي تم نقلها".
تشكل الخطوة الدبلوماسية الاستخباراتية لتل أبيب تغييراً في السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالتورط الإيراني في الحرب في أوكرانيا
وتابع المسؤولون أنه "في الأسابيع التي تلت ذلك، نقل دبلوماسيون إسرائيليون هذه الرسائل إلى الوزارات الحكومية المعنية وعلى المستوى السياسي في عشرات الدول وسلموا ملف المخابرات".
ووفق الموقع العبري، تشكل الخطوة الدبلوماسية الاستخباراتية تغييراً في السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالتورط الإيراني في الحرب في أوكرانيا.
ويأمل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، الاستفادة من التركيز الدولي على المساعدات الإيرانية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا لزيادة الضغط الدولي عليها.
وفي الأسبوع الماضي، أثار سفير إسرائيل في موسكو، أليكس بن تسفي، مسألة توريد الأسلحة الإيرانية في اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حسبما قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأشار الموقع العبري، إلى أن إسرائيل، تركز مراقبتها هذه الأيام على الاتصالات بين روسيا وإيران بشأن توريد صواريخ باليستية إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تهتم وزارة الخارجية الإسرائيلية بعقد مؤتمر دولي حول خطر الطائرات بدون طيار الإيرانية في المنطقة وحول العالم.
وقد بدأ دبلوماسيون إسرائيليون طرح الفكرة في محادثاتهم مع حلفاء إسرائيل حول العالم، وفق ما ذكره الموقع العبري.