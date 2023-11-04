روسيا تعلن نيتها الالتزام بوقف التجارب النووية

وتهدف المعاهدة، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

ويتهم الغرب روسيا بتوسل خطاب نووي متهور منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، روسيا لانسحابها من المعاهدة، داعيا موسكو إلى الالتزام بعدم إجراء تجارب نووية.

وقال بلينكن في بيان: "للأسف، يمثل هذا الأمر خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ، ويبعدنا عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بدلًا من أن يقربنا منه".

وأضاف: "هذا استمرار لجهود موسكو المزعجة والمضللة لزيادة المخاطر النووية، وزيادة التوترات في الوقت الذي تواصل فيه حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا".

ومنتصف أكتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية؛ بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة" ردا على ضربة عدائية مماثلة.