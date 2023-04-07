روسيا تتهم أمريكا بعرقلة اجتماعات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بعرقلة اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي في تركيا، قال لافروف، إنه لا يستبعد إمكانية عقد اجتماع مباشر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الأمم المتحدة إذا كان هناك "اقتراح جدي" للحوار.