الاشتباه برجل الأعمال الأوكراني النافذ كولومويسكي في قضية احتيال

قال جهاز الأمن الأوكراني، السبت، إن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي مشتبه فيه في قضية احتيال وغسل أموال.

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد من الأولويات في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ 18 شهرا.

وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي.

وينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي.

وكان زيلينسكي قد سطع نجمه بصفته ممثلا كوميديا وأدى دور رئيس للبلاد في مسلسل أذاعته قناة تلفزيونية مملوكة لرجل الأعمال كولومويسكي.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تيليغرام: "تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنا (14 مليون دولار) من خلال سحبهم إلى الخارج واستخدام البنية التحتية لبنوك له سيطرة عليها".

ولم يتسن التواصل مع كولومويسكي للتعليق.

ونشر الجهاز صورا لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي، وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها.

وكولومويسكي هو مالك سابق للبنك الأوكراني بريفات؛ البنك الذي تم تأميمه أواخر 2016 في إطار حملة تطهير كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.

وفتش مسؤولون أمنيون، في وقت سابق من العام الجاري منزل كولومويسكي؛ في إطار تحقيق منفصل في اختلاس وتهرب ضريبي في أكبر شركتي نفط بالبلاد، واللتين كان يمتلك حصتين فيهما.

وامتلك كولومويسكي مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والمصارف وغيرها، وكذلك إحدى أكثر القنوات التلفزيونية تأثيرا في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في 2021؛ "بسبب تورطه في أعمال فساد كبيرة".

وزعمت السلطات الأمريكية أيضا أن كولومويسكي وأحد شركائه أجريا عملية غسل لأموال مسروقة عبر الولايات المتحدة.

وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.