نور الدين بونغو فالنتين
نور الدين بونغو فالنتينمتداولة

محامون: نجل علي بونغو محتجز في مكان غير معلوم

 قال محامو زوجة رئيس الغابون المخلوع علي بونغو، اليوم الجمعة، إن نجله نور الدين بونغو فالنتين "محتجز في مكان غير معلوم"، وإنهم يشعرون بالقلق على سلامته.

وعزل جيش الغابون، الأربعاء، علي بونغو ووضعه رهن الإقامة الجبرية، وأحاله إلى التقاعد، بعد ساعات من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات أثارت المعارضة بشأنها شبهات تزوير، ثم عين قائدا عسكريا انتقاليا.

نور الدين بونغو فالنتين
تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية في الغابون

ولاحقا، أعلن ضابط في الجيش، عبر التلفزيون الرسمي، أن القوات المسلحة اعتقلت نور الدين بونغو فالنتين نجل الرئيس المخلوع وآخرين، دون مزيد من التفاصيل.

نور الدين بونغو فالنتين
أول تعليق من رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا بعد الانقلاب عليه

بدوره، قال بونغو الأب في تسجيل مصور: "لقد اعتقلني الناس هنا أنا وعائلتي.. ابني في مكان ما، وزوجتي في مكان آخر الآن، أنا في المسكن ولا يحدث شيء.. لا أعرف ما الذي يحدث".

الغابون

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com