محامون: نجل علي بونغو محتجز في مكان غير معلوم
قال محامو زوجة رئيس الغابون المخلوع علي بونغو، اليوم الجمعة، إن نجله نور الدين بونغو فالنتين "محتجز في مكان غير معلوم"، وإنهم يشعرون بالقلق على سلامته.
وعزل جيش الغابون، الأربعاء، علي بونغو ووضعه رهن الإقامة الجبرية، وأحاله إلى التقاعد، بعد ساعات من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات أثارت المعارضة بشأنها شبهات تزوير، ثم عين قائدا عسكريا انتقاليا.
ولاحقا، أعلن ضابط في الجيش، عبر التلفزيون الرسمي، أن القوات المسلحة اعتقلت نور الدين بونغو فالنتين نجل الرئيس المخلوع وآخرين، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره، قال بونغو الأب في تسجيل مصور: "لقد اعتقلني الناس هنا أنا وعائلتي.. ابني في مكان ما، وزوجتي في مكان آخر الآن، أنا في المسكن ولا يحدث شيء.. لا أعرف ما الذي يحدث".