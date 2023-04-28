محكمة أوروبية تأمر موسكو بدفع تعويضات لجورجيا

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة روسيا بدفع 130 مليون يورو لجورجيا، لارتكابها انتهاكات وأعمال سلب بحق أكثر من 23600 مدني خلال فترة النزاع بين البلدين في 2008.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت روسيا على خلفية هذه التهم في العام 2021، لكنها حددت في حكم صدر الجمعة المبلغ الذي يتعين على الأخيرة دفعه لتبليسي "في غضون ثلاثة أشهر".

وأكد القضاة الـ17 أن على روسيا دفع تعويض قدره 3,25 مليون يورو بسبب مقتل أكثر من 50 مدنيا في قرى في أوسيتيا الجنوبية، التي تشكل مع أبخازيا منطقتين انفصاليتين أعلنتا استقلالهما عن جورجيا، واعترفت بهما موسكو.