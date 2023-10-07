نتنياهو يتوعد: إسرائيل ستضرب بقوة.. لكن الثمن سيكون باهظاً

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس برد قاس، وقال إن إسرائيل ستضرب الحركة في كل مكان وبكل قوة، وإنها ستنتصر في الحرب "ولكن الثمن سيكون باهظا".

وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز أن "إسرائيل ستصل إلى كل مكان تختبئ فيه حماس" وطالب سكان غزة بـ "مغادرة تلك الأماكن الآن".