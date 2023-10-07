نتنياهو يتوعد: إسرائيل ستضرب بقوة.. لكن الثمن سيكون باهظاً
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس برد قاس، وقال إن إسرائيل ستضرب الحركة في كل مكان وبكل قوة، وإنها ستنتصر في الحرب "ولكن الثمن سيكون باهظا".
وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز أن "إسرائيل ستصل إلى كل مكان تختبئ فيه حماس" وطالب سكان غزة بـ "مغادرة تلك الأماكن الآن".
وخاطب نتنياهو الإسرائيليين قائلا: "لسنا في عملية ولا في جولات، بل في حرب"، واصفاً عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس صباح السبت، بأنها "هجوم قاتل مفاجئ ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وتوعد نتنياهو حماس بأن الجيش الإسرائيلي سيستخدم "كل قوته للقضاء على حماس".
وحمّل نتنياهو حركة حماس مسؤولية سلامة الأسرى، قائلاً إنها مسؤولة عن كل رهينة لديها، وإن إسرائيل "ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى".