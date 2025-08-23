مصدر يوضح تصريحا لترامب: على أوكرانيا قبول صفقة بشروط روسيا

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مصدر مجهول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب أوضح لأوكرانيا أنه يتعين عليها التوصل إلى اتفاق يعتمد إلى حد كبير على شروط روسيا من أجل وقف الحرب.

وبحسب المصدر، فإن منشور ترامب على شبكة "تروث سوشيال" يوم الخميس، والذي قال فيه إن أوكرانيا في وضع دفاعي حصري وغير قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا، ينبغي أن يُنظر إليه على أنه "إشارة إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى قبول صفقة على شروط روسيا إلى حد كبير".

وذكر مصدر آخر أن إدارة ترامب ليست مستعدة "للاستسلام" في قضية حل الصراع، وهي متأكدة من أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع" في أوكرانيا.

ويوم الجمعة، أعلن ترامب، أن مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب "سبوتنيك".

وقال ترامب مجيبًا عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "لا شيء يُسعدني في هذا الصراع. لا شيء على الإطلاق. سنرى ما سيحدث لاحقًا. أعتقد أننا سنكتشف خلال الأسبوعين المقبلين مسار الأحداث".

وأقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اللقاء المُحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد لا يسفر عن نتائج ملموسة بمفرده.

وبحسب "فرانس برس"، أكد ترامب أن الجمع بين بوتين وزيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة.

وقال: "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معاً. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيراً لأسباب جلية" وفق تعبيره.

ورداً على سؤال عما إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصياً، اكتفى ترامب بالقول: "سنرى".



