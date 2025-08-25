بوتين يبحث مع بزشكيان نتائج قمة ألاسكا والنووي الإيراني

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، ناقشا خلاله البرنامج النووي الإيراني ونتائج القمة التي جمعت بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا بالآونة الأخيرة.

وأضاف الكرملين في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن بوتين وبزشكيان اتفقا على عقد اجتماع ثنائي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في الصين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في موسكو، اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

وأكد بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان، عقب التوقيع، أن "الاتفاقية مع إيران ترسم المبادئ التوجيهية لتعميق التعاون الثنائي وتدفع نحو التنمية المستدامة للبلدين والمنطقة الأوراسية بأسرها".

