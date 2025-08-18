هجوم روسي يشعل النيران بمنشأة طاقة في أوديسا الأوكرانية (فيديو)

قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الاثنين، إن حريقًا كبيرًا اندلع في منشأة للبنية التحتية للوقود والطاقة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة على تطبيق تيليجرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات.

ولم تذكر الخدمة اسم المنشأة، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق صباح اليوم، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 134 آخرون في حريق شب بمصنع لإنتاج البارود والأسلحة في منطقة ريازان.

ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق، بحسب رويترز.

ويأتي الحريق بعد أن نفذت روسيا فجر اليوم الاثنين، هجوماً ضخماً على خاركيف وسومي، بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة، ما تسبب في وقوع عدة إصابات وأضرار مادية جسيمة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 13 شخصاً في القصف الروسي الليلي، بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على خاركيف وسومي،

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن برفقة كبار القادة الأوروبيين لإجراء محادثات بشأن حل النزاع.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة "خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على تطبيق تيليجرام، إن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.