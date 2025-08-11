الاتحاد الأوروبي: نعمل على حزمة العقوبات الـ19 على روسيا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التكتل سيعمل على حزمة العقوبات رقم 19 على روسيا، وحذّرت من تقديم تنازلات لموسكو.

وذكرت كالاس في بيان: "ما دامت روسيا لم توافق على وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط، فلا ينبغي لنا حتى مناقشة أي تنازلات"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت أن "تسلسل الخطوات مهم. أولًا وقف إطلاق النار غير المشروط مع نظام مراقبة قوي وضمانات أمنية صارمة.. سنعمل على حزمة العقوبات رقم 19".

وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة تزامنًا مع اقتراب انعقاد قمة استثنائية بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ولاية ألاسكا مقررة يوم الجمعة، وسط ترقب أوروبي وأوكراني عما ستسفر عنه القمة المنعقدة.