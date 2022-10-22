إيران تتهم "زعيم السنة" بتحريك الاحتجاجات في زاهدان



اتهم نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، اليوم السبت، زعيم السنة في البلاد، مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، بتحريك الاحتجاجات في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد ذات الغالبية السنية البلوشية.

ويوم أمس، شهدت مدينة زاهدان، عقب صلاة الجمعة، احتجاجات شعبية واسعة ردد خلالها المحتجون هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي وقوات الباسيج.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية مزاعم عن "اغتصاب أحد قادة الشرطة فتاة مراهقة من البلوش"، وبعد مرور 3 أسابيع على ما سمي بمجزرة زاهدان التي راح ضحيتها ما بين 80 و 100 شخص خلال إطلاق نار كثيف من قبل القوات الإيرانية.

وقال مير أحمدي: "الوضع في المحافظات جيد وليس لدينا اضطرابات، وتوجد بعض الحركات الخبيثة في بعض المدن"، مضيفًا: "هناك تجمعات مختلفة في بعض الجامعات تتناقص كل يوم، وأعمال الشغب في أيامها الأخيرة".

وعن احتجاجات زاهدان، أجاب المسؤول الأمني: "قضية زاهدان هي قضية مستقلة، حيث هاجم 150 بلطجيًا الممتلكات العامة وحتى المحال التجارية السنية، والآن يسود الهدوء هناك".

وأضاف: إن خطبة، يوم أمس، التي ألقاها مولوي عبد الحميد كانت استفزازية، وللأسف، بعد خطبته أساء نحو 150 بلطجيًا إلى ممتلكات الناس، وسياراتهم الشخصية، ومحالهم، واعتدوا على ممتلكات أهل السنة، لكن تمت السيطرة عليها بسرعة وهدأ الوضع".

وكان مولوي عبد الحميد، زعيم السنة في إيران، انتقد، أمس الجمعة، لامبالاة الحكومة بقتل العشرات خلال صلاة الجمعة، في 30 من أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة زاهدان.

وقال عبد الحميد: "مذبحة زاهدان والاحتجاجات التي تلتها، يتحملها آية الله علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية، بصفته من يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.

ورفض مولوي عبد الحميد، الذي كان يتحدث إلى المشاركين في صلاة الجمعة في مسجد مكي زاهدان، رواية الحكومة بشأن الواقعة، وقال: "الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة الآن هم يبحثون عن الأكاذيب. إن نسبة الحادثة إلى الجماعات الانفصالية كلها أكاذيب محضة، أو قالوا إنهم هاجمونا بالسلاح. إذا هاجموا بالسلاح فكم قتل منكم؟".

وقال عبد الحميد، الذي قوطع حديثه مرات عديدة بتكبير الجمهور: "إن أكثر ما يطلبه شيوخ أهل زاهدان وأهل الإقليم "سيستان وبلوشستان"، هو أن كل عميل ارتكب جريمة القتل هذه يجب أن يحاكم، وأن يُقبض على من أمر بها، وينبغي محاسبة المسؤولين عن المجزرة".