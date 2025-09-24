ميلوني: سفينة البحرية الإيطالية لن تستخدم القوة العسكرية لمساعدة أسطول غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إنه من غير المتوقع أن تستخدم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية القوة العسكرية بعدما أُرسلت لمساعدة أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه إلى غزة بعد تعرضه لهجوم.

وأضافت ميلوني للصحفيين في نيويورك حيث تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومتها اقترحت تسليم مساعدات الأسطول إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس لتجنب المزيد من المخاطر.

وأضافت أن إيطاليا تنتظر رداً من نشطاء أسطول غزة بشأن هذا الاقتراح.

وكان الأسطول العالمي قال اليوم الأربعاء إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليلاً في المياه الدولية قبالة اليونان، مما دفع إيطاليا إلى إرسال سفينة تابعة للبحرية لمساعدته.

ويضم أسطول الصمود العالمي حوالي 50 قارباً مدنياً في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه العديد من المحامين والناشطين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.

وقالت ماريكايتي ستاسينو المتحدثة باسم حملة "مسيرة إلى غزة- اليونان"، وهي جزء من الأسطول، إن القوارب تعرضت لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بُعد 30 ميلاً بحرياً من جزيرة جافدوس اليونانية.

وأضافت لـ"رويترز" أن جميع الركاب بخير بعد انفجار الطائرات المسيرة فوق السفن.