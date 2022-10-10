"الناتو" يدين الهجمات الروسية "المروعة والعشوائية" في أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إن الحلف يدين الهجمات المروعة والعشوائية التي تشنّها روسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا، مشددًا على أنه سيواصل دعمه للشعب الأوكراني.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونددت بالهجمات المروعة والعشوائية لروسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا"، وتابع: "سيواصل حلف شمال الأطلسي دعمه للشعب الأوكراني الشجاع لمواجهة عدوان الكرملين لأطول فترة ممكنة"، وفق تعبيره.