موسكو تهدد بـ"إجراءات انتقامية" ردًّا على عزم بلغاريا طرد صحفي روسي

هدَّدت وزارة الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات انتقامية فيما يتعلق بإلغاء اعتماد مراسل صحيفة "راسيسكايا غازيتا" في بلغاريا "ألكسندر جاتساك".

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "هذه خطوة غير قانونية أخرى من قبل الناتو ضد الصحفيين الروس، الذين يضطهدونهم بشكل جنوني. سنتخذ إجراءات انتقامية".

وكانت صحيفة "راسيسكايا غازيتا" ذكرت أن مراسل الصحيفة، "ألكسندر جاتساك"، سيتم طرده من بلغاريا، ولم يُكشف عن أسباب هذا القرار، وأبلغ الصحفي الروسي إدارة "راسيسكايا غازيتا" أن السفارة الروسية في صوفيا تلقّت إخطارًا من وزارة الخارجية البلغارية بشأن إلغاء اعتماده، وترحيله.