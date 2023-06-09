تحذيرات فلسطينية من مخطط النائب الليكودي "هليفي" بشأن الأقصى‎‎

حذرت فصائل فلسطينية ومرجعيات دينية، الخميس، من مخطط مقترح إسرائيلي قدمه النائب الليكودي في الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين اليهود والمسلمين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت، الأربعاء، تفاصيل خطة مقترحة قدمها النائب الليكودي عميت هليفي لتقسيم المسجد المبارك.

وتقضي الخطة بأن يحصل المسلمون على الجهة الجنوبية للمسجد، فيما يحصل اليهود في المقابل على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك قبة الصخرة.

واعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن "ما قدمه عميت هليفي من مخطط لتقسيم الأقصى يمثل إعلان حرب وتفجيراً في الشارع الفلسطيني، تتحمل حكومة المتطرفين الحالية التداعيات المترتبة على محاولة تقسيم الاقصى"، وأن "الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يقبلوا بهذا العدوان على المسجد الأقصى".

وقالت، في بيان لها، ان "الإجرام الإسرائيلي المتواصل حاليا بحق الشعب الفلسطيني، هو جزء من المخططات الممنهجة الهادفة لتقسيم الأقصى وتهويده وفرض السيطرة والسيادة عليه، وهذا يدق ناقوس الخطر، مما يستوجب ويدفع الأمة أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يخطط له المتطرفين اليهود ،تجاه القدس والمسجد الأقصى".

ودعت الفصائل "أبناء الشعب الفلسطيني كافة لتعزيز الرباط في ساحات الأقصى وتصعيد كل أشكال المقاومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد المسجد الأقصى".

وبدوره، قال الشيخ الدكتور رائد دعنا، خطيب المسجد الأقصى، في اتصال مع "إرم نيوز"، إن "الحرم القدسي الشريف والبالغ مساحته 144 دونم، مكان خاص ومقدس عند المسلمين وحدهم، وباعترافات دولية من قبل عدة منظمات أممية ودولية، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتعدى على قدسية المسلمين أجمع، ويجب التصدي لهذا العدوان بكل الطرق المتاحة بالمحافل الدولية".

فيما عبرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في دولة فلسطين، عن "رفضها لخطة تقسيم المسجد الأقصى جملة وتفصيلا"، واعتبرت الخطة "عدوانا فاشيا على الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل المؤمنين، ويجب ومواجهته".