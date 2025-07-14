وزير إيراني: السيناريوهات "جاهزة" للتعامل مع أي مغامرة إسرائيلية جديدة

قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، يوم الاثنين، إن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد زاده، في تصريح له، على أن القيادة العسكرية أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي مغامرة إسرائيلية جديدة، مؤكداً أن "الرد الإيراني هذه المرة سيكون أكثر إيلاماً".

وأكد الوزير أن "إيران لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة، لكنها في المقابل جاهزة لتوجيه رد حازم ومحبِط لأي تجاوز جديد من قبل المعتدين، سواء من إسرائيل أو من يدعمها"، وفق قوله.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه في تركيا وماليزيا، شدد نصير زاده على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران جاء في خضمّ مفاوضات كانت جارية.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن "إيران وتركيا تواجهان تهديدات مشتركة في منطقة حساسة، ما يستدعي تعزيز التشاور والتنسيق الأمني بينهما".