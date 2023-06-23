لقتلها أطفال أوكرانيا.. غوتيريش يضيف روسيا لقائمة "العار"

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بروسيا لقتلها 136 طفلًا في أوكرانيا خلال عام 2022، وأضاف قواتها المسلحة إلى قائمة عالمية لمرتكبي الجرائم، وذلك بحسب تقرير موجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها شوهت 518 طفلًا ونفذت 480 هجومًا على مدارس ومستشفيات، كما استخدمت 91 طفلًا دروعًا بشرية.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلًا وشوهت 175 ونفذت 212 هجومًا على مدارس ومستشفيات، لكن لم يتم إدراج قوات كييف على قائمة مرتكبي الجرائم.

ووجد التقرير أيضًا أن القوات الإسرائيلية قتلت 42 طفلًا وأصابت 933 آخرين في عام 2022.

وقال غوتيريش في التقرير الصادر، أمس الخميس، إن ما "صدمه بشكل خاص" هو العدد الكبير للأطفال الذين قتلوا وتشوهوا، وهجمات القوات المسلحة الروسية على المدارس والمستشفيات.