ما وراء شائعة الوفاة.. التساؤلات تكبر حول الوضع الصحي لترامب

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يغادر البيت الأبيض رفقة أفراد من عائلته متوجهًا إلى ملعب الغولف في أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، التي ستستمر لثلاثة أيام بسبب احتفال الولايات المتحدة السنوي بعيد العمل.

الرئيس ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، ظهر متوجهًا إلى موكبه الرئاسي مصحوبًا بأحفاده قبل أن يغادر الموكب في اتجاه أحد ملاعب الغولف بالقرب من العاصمة واشنطن لممارسة رياضته المفضلة.

غائب عن الأنظار

وغاب ترامب عن الأنظار لأول مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض لعدة أيام، وسط رواج هائل لشائعات تتحدث عن وفاته.

هذه الشائعات عززها أكثر تصريح صادر من نائبه، جي دي فانس، عن استعداده لتولي مهام الرئاسة في حال حدوث أية طوارئ للرئيس ترامب، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن ترامب هو أكثر أعضاء الإدارة قدرة على العمل ولساعات طويلة، لأنه آخر من يغادر المكتب وأول من يصل في اليوم التالي إلى المكتب البيضاوي.

تصريحات فانس، التي أخذت في سياق الغياب المفاجئ لترامب وغير المتعود عليه، خاصة بالنسبة للمراسلين العاملين في البيت الأبيض، وعدم تقديم البيت الأبيض لأي تفسيرات لهذا الغياب، عززت انتشار الشائعات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

جدل دائم

إضافة إلى ذلك، فقد صاحب الرئيس ترامب منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية جدل دائم حول حالته الصحية، بعد أن ظهرت على يده اليسرى كدمة دائمة متغيرة اللون.

حاول ترامب نفسه إخفاءها عن الكاميرات لبعض الوقت، لكن ظهورها الواضح وتصويرها وحديث الإعلام عنها دفع البيت الأبيض إلى التعليق على ذلك بالقول إن الكدمة تعود إلى حساسية أصيب بها الرئيس نتيجة المصافحات الدائمة التي تجمعه بمواطنيه الأمريكيين.

إلا أن الأمر لم يقتصر فقط على الكدمة الظاهرة في يد الرئيس اليسرى، إنما ظهر الرئيس بانتفاخ في قدميه واضح للعيان، وهي مسألة علق عليها البيت الأبيض بالقول إن الرئيس يعاني من مضاعفات التهاب في الأوردة، وأنه يتلقى العلاج المناسب لها.

أمر لافت وغير مسبوق

وعلى الرغم من انتشار هذه الشائعات، خاصة على موقع "إكس"، تجنب البيت الأبيض التعليق عليها أو حتى تناولها، إلى أن ظهر الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم وهو يغادر البيت الأبيض مع أفراد من عائلته.

الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن، كانت واحدة من الخطابات الأساسية التي راهن عليها ترامب في إقناع الأمريكيين بإعادة انتخابه لولاية ثانية، لكنه الآن يواجه هو شخصيًا الكثير من الأسئلة والشائعات التي تحيط بمدى قدرته الصحية على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية للسنوات الأربع من ولايته.

ترامب، وهو يغادر إلى ملعب الغولف، لم يدل بأية تصريحات لمراسلي البيت الأبيض، وهو أمر آخر لم يتعود عليه الرئيس سابقًا، الأمر الذي كان أكثر إثارة للتساؤلات هو اختفاء الرئيس منذ أيام عن الأنظار وحتى من التدوينات على موقعه للتواصل الاجتماعي، وهو أمر كان لافتًا وغير مسبوق في طريقة تعامل ترامب مع الأحداث والمراسلين العاملين في البيت الأبيض.