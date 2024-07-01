حال فوزه بالانتخابات.. "العمال البريطاني" يتعهد بهدم خطة ترحيل طالبي اللجوء

أكّدت صحيفة "الغارديان" أنّ بريطانيا ستخسر 320 مليون جنيه إسترليني، أنفقتها الحكومة على مشروع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حين تعهد "حزب العُمّال" بأن يضع حدا للخطة "المثيرة للجدل" التي قال عنها إنها "وسيلة تحايل" والأكثر "سخافة"، وذلك حال فوزه بالانتخابات التشريعية المرتقبة، الخميس المقبل.

وصف حزب العمال المخطط بأنه "وسيلة للتحايل" ستسجل في التاريخ باعتبارها "واحدة من أكثر سياسات وزارة الداخلية سخافة وإهدارًا على الإطلاق" وفق تعبيره.

وأوضحت الصحيفة أنّ الحزب الذي تُرشحه استطلاعات الرأي للفوز، تعهّد بوضع حد للخطة "المثيرة للجدل"، وفق تعبيرها.

وتم إنفاق المبلغ على "التنمية الاقتصادية لرواندا"، إلى جانب "تكاليف إنشاء المخطط"، والتي لا يمكن استردادها إذا لم يتم المضي قدمًا في المشروع الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وسيلة تحايل

والتزم حزب العمّال بالتخلي عن المخطط إذا تم انتخابه، وبدلًا من ذلك قال إنه سيتم توجيه الموارد نحو "قيادة جديدة لأمن الحدود لسحق عصابات تهريب البشر التي تساعد طالبي اللجوء على عبور القناة في قوارب صغيرة" بحسب قوله.