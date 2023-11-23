أول زيارة خارجية لرئيس النظام العسكري في النيجر إلى باماكو‎

وصل قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم الخميس، إلى باماكو ومن المقرر أن يلتقي نظيره رئيس المجلس العسكري المالي في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي، على ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وسرعان ما أبدت مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات خلال عامي 2020 و2022، تضامنهما مع جنرالات نيامي بعد استيلائهم على السلطة نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.

وكونوا "تحالف دول الساحل" والذي يمكن من إرساء مساعدة بينية في حال حدوث انتهاك للسيادة وللاندماج الإقليمي للدول الثلاث، فضلا عن تدعيم العلاقات الاقتصادية بينهم.