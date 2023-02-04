مواجهة بين روسيا وأمريكا بسبب تقرير منظمة الصحة عن أوكرانيا

حدثت مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم السبت بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إذ قالت موسكو إن له دوافع سياسية، فيما دعت واشنطن إلى سرعة تحديثه.

وتم تقديم تقرير المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، ومن أعضائه روسيا والولايات المتحدة.

وغطى التقرير الأحداث في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وصنف الوضع في أوكرانيا، التي غزتها روسيا في 24 شباط فبراير، واحدا من ثماني حالات طوارئ صحية حادة عالميا.