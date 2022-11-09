الممثل الأمريكي شون بن يزور زيلينسكي ويعيره تمثال "الأوسكار"

وأظهر مقطع مصور الرجلين وهما في طريقهما لمشاهدة لوحة تذكارية تحمل توقيع شون بن بتاريخ الـ24 من فبراير/ شباط، يوم الغزو الروسي على أوكرانيا، مثبتة وسط رصيف في "طريق الشجاعة" الذي افتتحه زيلينسكي في أغسطس/ آب لتكريم أصدقاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي ،الذي كان من قبل ممثلًا ساخرًا، في خطابه المصور ليل الثلاثاء، إن "شون بن يفعل كل ما وسعه لمساعدتنا على حشد دعم دولي، منذ أن زار العاصمة الأوكرانية يوم الغزو الروسي".

وأضاف أن "هذا الطريق يعبر عن امتنانا لشخصيات بارزة تدافع عن الحرية إلى جانب الأوكرانيين، لكنه أيضا تذكرة لجميع الأجيال المقبلة من الأوكرانيين أن أشخاصًا وقوات وقطاعات مختلفة اتحدت معًا من أجل أن ننتصر".

ومن بين شخصيات أخرى كرمها زيلينسكي، رؤساء المفوضية الأوروبية ولاتفيا وبولندا، ورؤساء وزراء التشيك وبولندا وسلوفينيا، وبريطانيا السابق بوريس جونسون.