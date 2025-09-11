logo
ترامب يكشف عن موقفه من اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن موقفه من اختراق طائرات مسيرة روسية أجواء بولندا، معتبراً أن دخول المسيّرات المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "عن طريق الخطأ".

وأضاف ترامب، قبل أن يستقل الهليكوبتر الرئاسية "مارين وان"، في تصريح للصحفيين: "لست سعيداً بأي شيء يتعلق بالوضع برمته، ولكن آمل أن ينتهي هذا الأمر".

وأبدى ترامب استياءه من هذا الانتهاك لأجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلاً: "لست سعيداً باختراق مسيّرات روسيّة أجواء بولندا".

يذكر أن طائرات مسيّرة روسية كانت قد انتهكت أجواء بولندا، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وهو ما اعتبرته وارسو "فعلاً روسياً متعمّداً".

