جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً بشأن الخرق الروسي أجواء إستونيا

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم غد الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت 3 طائرات روسية مجالها الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية "في الـ22 من سبتمبر سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا ردًّا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".

وأعلنت تالين أمس السبت، رفضها للنفي الروسي بأن مقاتلاتها انتهكت المجال الجوي الإستوني.

ونشرت وزارة الدفاع الإستونية صورًا تظهر المسارات التي اتخذتها الطائرات الحربية الثلاث "ميغ-31 " يوم الجمعة.

وبعد الانتهاك المزعوم لمجالها الجوي، أعلنت إستونيا، على لسان رئيس وزرائها كريستين ميشال، أنها ستطلب إجراء مشاورات مع الناتو، بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف.

وكتب ميشال، يوم الجمعة، على صفحته في موقع "إكس": "دخلت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني؛ وحاولت مقاتلات تابعة لدول الناتو اعتراضها؛ ما أجبر الطائرات الروسية على التراجع".

وأضاف "هذا الانتهاك غير مقبول بتاتًا، وقد قررت الحكومة طلب التشاور مع حلف الناتو وفقًا للمادة الرابعة".