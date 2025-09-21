إعلام فلسطيني: وفاة 4 نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة ليرتفع الإجمالي إلى 440 بينهم 147 طفلا

logo
العالم

جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً بشأن الخرق الروسي أجواء إستونيا

جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً بشأن الخرق الروسي أجواء إستونيا
مجلس الأمن الدوليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم غد الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت 3 طائرات روسية مجالها الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية "في الـ22 من سبتمبر سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا ردًّا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".

أخبار ذات علاقة

ميغ 31

إستونيا ترفض النفي الروسي انتهاك مجالها الجوي

 وأعلنت تالين أمس السبت، رفضها للنفي الروسي بأن مقاتلاتها انتهكت المجال الجوي الإستوني. 

ونشرت وزارة الدفاع الإستونية صورًا تظهر المسارات التي اتخذتها الطائرات الحربية الثلاث "ميغ-31 " يوم الجمعة.  

وبعد الانتهاك المزعوم لمجالها الجوي، أعلنت إستونيا، على لسان رئيس وزرائها كريستين ميشال، أنها ستطلب إجراء مشاورات مع الناتو، بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف.

وكتب ميشال، يوم الجمعة، على صفحته في موقع "إكس": "دخلت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني؛ وحاولت مقاتلات تابعة لدول الناتو اعتراضها؛ ما أجبر الطائرات الروسية على التراجع".

وأضاف "هذا الانتهاك غير مقبول بتاتًا، وقد قررت الحكومة طلب التشاور مع حلف الناتو وفقًا للمادة الرابعة".

أخبار ذات علاقة

مقاتلة روسية

بعد تحذير ترامب.. روسيا تفند اتهامات اختراق مقاتلاتها أجواء إستونيا

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC