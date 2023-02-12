بولسونارو: سأعود إلى البرازيل خلال أسابيع

قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، السبت، إنه يعتزم العودة إلى البرازيل في الأسابيع المقبلة بعد أن أمضى أكثر من شهر في الولايات المتحدة.

وسافر بولسونارو إلى فلوريدا قبل يومين من أداء الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا جديدا للبلاد في الأول من كانون الثاني/ يناير، وبعد ذلك تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية لمدة ستة أشهر لمواصلة إقامته في الولايات المتحدة.

وقال بولسونارو أمام تجمع لمواطنين برازيليين في مدينة "بوكا راتون"، حسب ما أظهر تسجيل مصور بثته شبكة "سي.إن.إن" على الإنترنت: "لا يوجد مكان مثل الوطن. نعلم أن البرازيل بلد رائع. أريد أيضا العودة إلى البرازيل. أنوي العودة إلى البرازيل في الأسابيع المقبلة".