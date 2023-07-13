صحيفة إسبانية: قلق حكومي نتيجة ارتفاع ضحايا العنف الجنسي في البلاد

قالت صحيفة 20Minutos الإسبانية إن وزيرة شؤون المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، وجهت بالفعل رسالة إلى أماكن الترفيه والأماكن التي تكرر فيها وقوع حوادث عنف ضد المرأة، تطلب منها توخي الحذر في مواجهة زيادة حالات العنف الجنسي.

كما طالبت الوزيرة بزيادة التنسيق بين دوائر الاختصاص مع ارتفاع احتمالية ازدياد عدد الحالات هذا الصيف.

الجدير بالذكر أنه في شهر يوليو/ تموز الحالي وحده، قُتلت أربع نساء، وكانت آخر حادثتين قد وقعتا في نهاية الأسبوع الماضي في أنتيلا (فالنسيا) ولوغرونيو.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان 33 فتى وفتاة رعاية أمهاتهم بسبب العنف الجسدي في عام 2023، وهو رقم يرتفع إلى 410 منذ أن بدأ إحصاؤهم عام 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة مونتيرو أعربت في رسالتها عن قلقها إزاء الزيادة في حالات قتل النساء و"الإصابات الخطيرة للغاية الناجمة عن العنف الجسدي"، التي تم رصدها في إسبانيا منذ يونيو/ حزيران 2023.

ودعت الوزيرة إلى "مضاعفة الجهود لمنع العنف الجسدي"، وهو وضع أدى بالفعل إلى مقتل ثماني نساء على يد شركائهن الحاليين أو شركائهن السابقين، منذ يونيو/ حزيران 2023 وحده، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 28 حالة قتل للنساء حتى الآن هذا العام.

كما سلطت الصحيفة الضوء على الدور المركزي لوحدات مكافحة العنف ضد المرأة عندما يتعلق الأمر بتنسيق الاستجابة والحماية وتحقيق العدالة للضحايا من النساء، مع اعتماد آلية "متابعة وتصنيف محددة " للحالات التي تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة للخطر.

المصدر: صحيفة 20Minutos الإسبانية