العدل الأمريكية: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترامب

وكان ترامب دعا أنصاره في خطاب ناري إلى "القتال مثل الشياطين" ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.

وطالب ترامب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأمريكيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية. بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.

وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في كانون الأول/ديسمبر، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.