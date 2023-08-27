واشنطن بوست: استمرار شعبية زعيم "فاغنر" بعد رحيله تُشكل تحديًا لبوتين

أقام الروس نصبًا تذكارية لزعيم مجموعة "فاغنر" الراحل يفغيني بريغوجين في نحو 20 مدينة روسية، وذلك في خضم التحدي المحتمل للرئيس فلاديمير بوتين وسط انقسامات داخل النخبة وفي الداخل العسكري، الأمر الذي اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، علامة كبيرة على الشعبية المستمرة، التي يتمتع بها الراحل بريغوجين.

وقالت الصحيفة، إن "بريغوجين" وغيره من كبار قادة "فاغنر" لقوا حتفهم، بعد تحطم طائرته التجارية من طراز "إمبراير"، مساء يوم الأربعاء الماضي شمال غرب موسكو، بعد شهرين فقط من وصف بوتين له بـ"الخائن"، بعدما قاد تمردًا قصير الأمد ضد الجيش الروسي، في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصب التذكارية أظهرت الدعم المقدم لـ"بريغوجين" مع قناعة الكثيرين من النخب الروسية، بأن وفاته كانت عملية "اغتيال" بأمر من الكرملين، وهو أمر نفاه المتحدث باسم بوتين.