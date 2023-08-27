واشنطن بوست: استمرار شعبية زعيم "فاغنر" بعد رحيله تُشكل تحديًا لبوتين
أقام الروس نصبًا تذكارية لزعيم مجموعة "فاغنر" الراحل يفغيني بريغوجين في نحو 20 مدينة روسية، وذلك في خضم التحدي المحتمل للرئيس فلاديمير بوتين وسط انقسامات داخل النخبة وفي الداخل العسكري، الأمر الذي اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، علامة كبيرة على الشعبية المستمرة، التي يتمتع بها الراحل بريغوجين.
وقالت الصحيفة، إن "بريغوجين" وغيره من كبار قادة "فاغنر" لقوا حتفهم، بعد تحطم طائرته التجارية من طراز "إمبراير"، مساء يوم الأربعاء الماضي شمال غرب موسكو، بعد شهرين فقط من وصف بوتين له بـ"الخائن"، بعدما قاد تمردًا قصير الأمد ضد الجيش الروسي، في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النصب التذكارية أظهرت الدعم المقدم لـ"بريغوجين" مع قناعة الكثيرين من النخب الروسية، بأن وفاته كانت عملية "اغتيال" بأمر من الكرملين، وهو أمر نفاه المتحدث باسم بوتين.
ونقلت الصحيفة عن المحلل الروسي والصحفي المستقل ديمتري كوليزيف، أن التحدي الذي يواجه الكرملين هو إدارة غضب أنصار بريغوجين و"فاغنر"، بما في ذلك أفراد الجيش وضباطه من الرتب المتوسطة، لافتًا إلى أن هناك انقسامات داخل النخب بشأن "عقوبة" بريغوجين.
وبحسب الصحيفة، فقد كتب فيل شابرين، وهو أحد مقاتلي "فاغنر" من سانت بطرسبورغ، قصيدة رثاء وثناء في "بريغوجين"، الذي زادت شعبيته خلال الحرب، باعتباره قائدًا صادقًا وموثوقًا به، وأحد الشخصيات البارزة القليلة المستعدة لتحدي القوانين الروسية ضد تشويه سمعة المؤسسة العسكرية، من خلال فضح الإخفاقات العسكرية والخسائر الفادحة.
وعبر محادثات جماعية على تطبيق "تيلغرام"، مع الصحيفة، أعرب أفراد عائلات جنود "فاغنر" عن حزنهم، حيثُ كتبت شقيقة أحد مقاتلي "فاغنر": " رجل وطني وشجاع بكل معنى الكلمة، ويشكل الجيش الأكثر استعدادًا للقتال في العالم، والذي أصبح عائلة حقيقية للعديد من الرجال".
فيما أعربت امرأة أخرى عن مخاوفها من بقاء مقاتلي "فاغنر" في المستقبل دون حماية بريغوجين، لافتة إلى احتمالية إجبارهم على الانضمام إلى مجموعات المرتزقة، التي تسيطر عليها وزارة الدفاع أو التسجيل كجنود متطوعين.
فيما اقترح نائب مجلس الدوما، فاسيلي فلاسوف، وهو من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، إعادة تسمية "شارع زولنايا" في سانت بطرسبرغ، على اسم الزعيم الراحل تكريمًا له.
ووصفه الكاتب القومي زاخار بريليبين بأنه "أفضل الرجال"، فيما وصفه حاكم تولا، أليكسي ديومين، بـ "وطني حقيقي، ورجل حازم وشجاع، ولم يكن خائنًا".
في حين قال سيرغي ميرونوف، رئيس الحزب السياسي، إن "أعداء روسيا سيدفعون ثمن موت الأبطال بشدة"، بالإشارة إلى وفاة زعيم "فاغنر"، وعدد من قادة المجموعة.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مقال بصحيفة "ديلي ميل" عن قناعته بأن بوتين أمر باغتيال بريغوجين، وهو البيان الأكثر صراحة حول الحادث من أي سياسي غربي حتى الآن.
ويرى محللون غربيون أن السبب الحقيقي وراء تحطّم الطائرة قد لا يعرف أبدًا، فيما ركزت وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة والموالية للكرملين على التحقيق الرسمي في الحادث، مبررة أن الطائرة دمرت على يد مخربين أوكرانيين أو عملاء استخبارات أجانب.
وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الشعبية الموالية للكرملين، أن طائرة بريغوجين كانت واقفة في العراء، وتم إصلاحها قبل وقت قصير من الرحلة "المميتة".
كما أعلنت جماعة "روسيتش" الروسية شبه العسكرية اليمينية المتطرفة، والتي تقاتل أيضًا في أوكرانيا، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أنها ستسحب مقاتليها من الحرب الأوكرانية، بعد اعتقال عضوها البارز، وهو يان بتروفسكي في فنلندا، حيث قد يتم تسليمه إلى أوكرانيا، للمحاكمة بتهمة المشاركة مع جماعة إرهابية.
وقالت "روسيش"، إن المسؤولين الروس لم يفعلوا الكثير لمساعدة بتروفسكي، مضيفة أنه "إذا كانت الدولة لا تستطيع حماية مواطنيها، فلماذا يجب على المواطنين حماية البلاد؟".
المصدر : صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية