تسلل مسيّرات.. إيران تتهم أذربيجان وعلييف يطالب بـ"الأدلة"

كشف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، رصد دخول طائرات مسيّرة إسرائيلية من داخل الأراضي الأذربيجانية إلى الأجواء الإيرانية، في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح عزيزي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ هذا الموضوع قد أُبلغ رسميًّا إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عبر القنوات الدبلوماسية من قِبل الرئاسة ووزارة الخارجية الإيرانيتين، مضيفًا "أن علييف طالب طهران بتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت هذه المزاعم".

واعتبر عزيزي أن "تقديم الأدلة مسألة أخرى، أما الحقيقة فهي غير قابلة للإنكار. قوات حرس الحدود الإيراني شاهدوا بوضوح دخول المسيّرات الإسرائيلية من الأراضي الأذربيجانية".

ونفت جمهورية أذربيجان في مناسبات عدة استخدام أراضيها لمهاجمة إيران من قبل إسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا والتي اندلعت منتصف يونيو/حزيران الماضي.