logo
العالم

تسلل مسيّرات.. إيران تتهم أذربيجان وعلييف يطالب بـ"الأدلة"

تسلل مسيّرات.. إيران تتهم أذربيجان وعلييف يطالب بـ"الأدلة"
البرلماني الإيراني إبراهيم عزيزيالمصدر: وسائل إعلام محلية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 9:17 ص

كشف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، رصد دخول طائرات مسيّرة إسرائيلية من داخل الأراضي الأذربيجانية إلى الأجواء الإيرانية، في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح عزيزي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ هذا الموضوع قد أُبلغ رسميًّا إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عبر القنوات الدبلوماسية من قِبل الرئاسة ووزارة الخارجية الإيرانيتين، مضيفًا "أن علييف طالب طهران بتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت هذه المزاعم".

أخبار ذات علاقة

محمد جواد ظريف خلال مؤتمر للإصلاحيين

الإصلاحيون يستهدفون اليورانيوم.. "حرب الـ12 يوماً" تعمّق الصدع في إيران

واعتبر عزيزي أن "تقديم الأدلة مسألة أخرى، أما الحقيقة فهي غير قابلة للإنكار. قوات حرس الحدود الإيراني شاهدوا بوضوح دخول المسيّرات الإسرائيلية من الأراضي الأذربيجانية".

ونفت جمهورية أذربيجان في مناسبات عدة استخدام أراضيها لمهاجمة إيران من قبل إسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا والتي اندلعت منتصف يونيو/حزيران الماضي.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC