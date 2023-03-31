بوتين يوجه "فولكان" نحو بنك الأهداف الأمريكية

وتلقي التسريبات نظرة ثاقبة على جهود الكرملين الشاملة في عالم الإنترنت، في وقت يخوض فيه حربًا ضروسا ضد أوكرانيا، مستعينا بمركز فولكان الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المجمع الصناعي العسكري لروسيا.

وتربط واحدة من إحدى آلاف الوثائق التي أجمعت 5 وكالات غربية على أنها أصلية ودقيقة، بين الهجوم الإلكتروني الشهير الذي تسبب بانقطاع الكهرباء مرتين في أوكرانيا، وهجوم آخر تسبب بتعطيل الألعاب الأولومبية الشتوية في كوريا الجنوبية عام 2018.