فرنسا.. احتجاج المزارعين يعيد أجواء أزمة "السترات الصفراء"

يعيد استئناف المزارعين في فرنسا حركتهم الاحتجاجية، بناءً على دعوات من نقابة الزراعيين، أجواء أزمة السترات الصفراء التي عصفت بالاقتصاد الفرنسي لعدة أشهر.

وتساءلت محطة "تي.إف.1" الفرنسية: هل تطفئ تصريحات الحكومة غضب المزارعين المتأجج، أم ستستمر الأزمة وتتفاقم حتى تصل إلى أزمة السترات الصفراء التي شلت البلاد لأشهر، وتبعتها جائحة كوفيد-19؟، معتبرة أن هناك عدة تشابهات بين أزمة السترات الصفراء وأزمة المزارعين.

في هذا الصدد، وبحسب ما نقل موقع"ريبورتير" الزراعي الفرنسي المتخصص"، عن لوران ديبي، رئيس اتحاد نقابات المزارعين في فرنسا، قوله: "لقد وعدنا منذ 15 يومًا أنه إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بكلمته، سنعود للتظاهر، أولاً نريد إجابات حول دخل المزارعين.

وأضاف أنه "عندما يذهب 10 يورو فقط من أصل 100 يورو من المنتجات المباعة إلى المنتج، فهذا ازدراء طبقي، الموضوع الثاني هو السيادة الغذائية، يجب أن نتوقف عن السماح بدخول الدجاج من أوكرانيا أو البرازيل، والعسل من الصين، والكرز من تركيا".