ما هي "القنبلة القذرة" التي يتقاذفها الروس والأوكرانيون في تصريحاتهم؟

لطالما كان يُخشى أن تكون القنابل القذرة سلاحًا محتملاً للإرهابيين لأن هدفها الرئيسي هو زرع الذعر والارتباك والقلق من خلال إلقاء الغبار المشع والدخان في الغلاف الجوي.

ويزعم الكرملين أن أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة قذرة" لإلقاء اللوم على روسيا وإجبار روسيا على التصعيد للحرب التي دخلت شهرها التاسع. ورفضت الدول الغربية هذا الادعاء ووصفته بأنه "كاذب بشكل واضح".

وفي المقابل، تتهم كييف، موسكو، بالتخطيط لاستخدام "القنبلة القذرة" لاتهام الأوكرانيين وإثبات مزاعمها وإعطاء ذريعة لتصعيد عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي هجوم بالقنابل القذرة على الإطلاق ، فقد تم الإبلاغ عن محاولتين فاشلتين لتفجير مثل هذه العبوة في مقاطعة الشيشان جنوب روسيا قبل أكثر من عقدين، بحسب ما أورده تقرير لموقع "ون نيوز".

كيف تعمل؟

تُعرف القنابل القذرة تقنيًا بأجهزة التشتت الإشعاعي ، وهي أسلحة بدائية وغير دقيقة نسبيًا. فهي أسهل بكثير وأرخص في صنعها من الأجهزة النووية، كما أنها أقل خطورة بكثير.

تستخدم القنابل القذرة المتفجرات التقليدية، مثل الديناميت، الموضوعة جنبًا إلى جنب مع المواد المشعة، والتي يتم بعد ذلك قذفها إلى الخارج بقوة الانفجار. إن كمية المواد المشعة المنتشرة ، رغم كونها خطرة ، ليست بالضرورة قاتلة.

يمكن الحصول على المواد المستخدمة في القنبلة من مصادر مشعة مستخدمة في الطب والصناعة أو من منشآت البحث.

يقول سكوت رويكر، نائب الرئيس لبرنامج أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن: "من السهل حقًا صنع قنبلة قذرة". "إنه جهاز بدائي".

ما الضرر الذي يمكن أن تسببه؟

يعتمد عدد الضحايا ومدى الضرر الناجم عن القنبلة القذرة على متغيرات عديدة.

العامل الرئيسي هو كمية ونوع المتفجرات التقليدية المستخدمة، والتي تحدد حجم الانفجار.

كمية ونوع المواد المشعة المنبعثة هي عوامل أخرى ، مثل الأحوال الجوية - وخاصة الرياح - وقت الانفجار. منطقة واسعة يحتمل أن تكون ملوثة.

معظم القنابل القذرة لا تطلق إشعاعًا كافيًا للتسبب في الوفاة أو حتى المرض الشديد.

عادة لا تسبب المستويات المنخفضة من التعرض للإشعاع أي أعراض. قد لا يعرف الناس ما إذا كانوا قد تعرضوا للإشعاع لأن الإشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه أو تذوقه.

ما مدى خطورة القنبلة القذرة؟

من المحتمل أن تتسبب القنبلة القذرة في عدد محدود من القتلى. وتأثيرها الأساسي سيكولوجي ، ولهذا غالباً ما يشار إلى مثل هذه الأجهزة باسم "أسلحة الدمار الشامل".

قال رويكر إن القنابل القذرة ليست للاستخدام في ساحة المعركة ، حيث يتم نشرها بشكل أكثر وضوحًا في المناطق الحضرية.

وقال: "إنه أكثر من سلاح نفسي. عندما تحاول تخويف الناس وترهيبهم ، فإنك تستخدم سلاحًا كهذا".

يمكن أن ينتشر الغبار والأدخنة المشعة بعيدًا وتكون خطرة إذا تم استنشاقها بالقرب من مركز الانفجار. من المحتمل أن تنتشر السحابة المشعة على عدة كتل ، وفقًا لما ذكره رويكر. ولكن مع انتشار المواد المشعة عبر الغلاف الجوي ، فإنها تصبح أقل تركيزًا وأقل ضررًا.

العوامل الرئيسية في التعرض للإشعاع هي نوع الإشعاع ، ومدة تعرض الشخص له ، وما إذا كان قد تم امتصاص الإشعاع عبر الجلد ، أو استنشاقه أو تناوله عن طريق الفم.

مطلوب معدات متخصصة للكشف عن الإشعاع. يمكن وضع المنازل والشركات والخدمات العامة الملوثة محظورة لأشهر وتحتاج إلى عملية تنظيف باهظة الثمن.