بزشكيان: التفاوض هو الحل الأمثل لتجنب تكرار الحرب (فيديو)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات، منتقدًا من يرفضون التفاوض دون طرح بدائل عملية.

وأضاف بزشکیان، في تصريح له خلال استقباله عددًا من مسؤولي وسائل الإعلام: "إذا لم تتحدث، فماذا ستفعل؟ هل ستذهب للحرب؟ إذا ضربك الطرف الآخر، سنحاول إصلاح الأمر، لكنه سيعود ويضرب مجددًا".

أخبار ذات علاقة المونيتور: لا مفر من الحرب "الثانية" بين إيران وإسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال إعادة بنائها.

وأكد الرئيس الإيراني أن أي خطوة في الملفات السياسية أو التفاوضية لن تتم "دون رضى وتنسيق مع سماحة القائد علي خامنئي"، مضيفًا: "عندما يتم التنسيق، على الآخرين ألا يثيروا الاعتراضات" وفق تعبيره.

وأشار بزشكيان إلى التحديات التي تواجه الشعب الإيراني بسبب العقوبات النفطية، مؤكدًا ضرورة تحمل الصعاب بدلًا من إثارة التوقعات غير الواقعية.

وأوضح أن السعي نحو الاستقلال يتطلب الصبر على العديد من المصاعب، مشددًا على أهمية الحوار بدلًا من المواجهة العنيفة، ومشيرًا إلى أن السلام مع الخصوم لا يعني الاستسلام.

وتابع بزشكيان أن أي إجراءات تتخذها طهران ستكون بالتنسيق والموافقة الكاملة من السلطات العليا، بما يخدم مصلحة الوطن والشعب.