مسؤول أمريكي: مجموعة السبع ستناقش تبني نهج "مشترك ومنسق" حيال الصين

قال مسؤول أمريكي بارز، في وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون على الأرجح تبني نهج "مشترك ومنسق" إزاء الصين، عندما يجتمعون اليوم الأحد، بما سيعكس قلقا لديهم من تحركات بكين.

ويهيمن الملف الصيني على اجتماعات وزراء المجموعة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة كارويزاوا اليابانية.

واليابان هي الدولة الآسيوية الوحيد في المجموعة ولديها مخاوف متنامية من نفوذ الصين المتزايد في المنطقة ولديها قلق بشكل خاص من أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان.