كندا.. حرائق ضخمة تستدعي عمليات إجلاء لآلاف السكان

تستمر موجة الحرائق في كندا بالانتشار في مناطق جديدة مهددةً سلامة الآلاف من السكان، ما يدفع السلطات في الأقاليم الكندية إلى تنفيذ عمليات إخلاء في العديد من المناطق.

وصباح اليوم، الجمعة، دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء، بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يلونايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيداً عن ألسنة اللهب.

وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مدينة كيلونا، التي تبعد مسافة أربع ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان، اليوم الجمعة "ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة" وأضاف أن عليهم الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت.

وصدرت أوامر الإخلاء بعد أن تخطت حرائق تم اكتشافها يوم الثلاثاء بحيرة أوكاناجان وأشعلت بدورها حرائق غابات مفاجئة في كيلونا.

وفي يلونايف، عاصمة الإقليم الشمالية الغربية تحاول فرق الإطفاء وطائرات رش المياه إنقاذ المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة من حرائق غابات ضخمة دفعت إلى صدور أمر بإجلاء جميع السكان.

وقالت السلطات إن نحو عشر طائرات إجلاء نقلت حوالي 1500 شخص خارج المدينة الخميس، ومن المقرر إقلاع 22 رحلة إجلاء اليوم الجمعة فيما غادر عشرات الأشخاص براً.