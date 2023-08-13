أكسيوس: وزير الخزانة السابق جاك لو المرشح الأبرز لمنصب سفير أمريكا بإسرائيل

نقلت مؤسسة "أكسيوس" الإعلامية، اليوم الأحد، عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم، إن جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي السابق، هو المرشح الأوفر حظا لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل، وإن قرار ترشيحه قد يصدر في غضون أسابيع.

وأضافت المؤسسة، أن هناك شعورا بأن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن لمن سيشغل المنصب مسألة ملحة في ظل سعي البيت الأبيض بقوة لإبرام اتفاق دبلوماسي كبير مع السعودية يمكن أن يشمل إقامة للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.