وزير العدل الأمريكي: رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية "مجرم حرب"

وصف وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الأربعاء، يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، بأنه "مجرم حرب".

وأكد غارلاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن وزارة العدل "تساعد أوكرانيا في التحقيق بجرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي، ويشمل ذلك أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية".

وقال المسؤول الأمريكي خلال جلسة الاستماع إن "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب".

وأضاف: "ربما من غير اللائق بصفتي قاضيًا أن أقول ذلك قبل الحصول على جميع الأدلة، لكنني أعتقد أن لدينا أدلة أكثر من كافية في هذه المرحلة تبرر قولي".