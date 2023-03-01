وزير العدل الأمريكي: رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية "مجرم حرب"
وصف وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الأربعاء، يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، بأنه "مجرم حرب".
وأكد غارلاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن وزارة العدل "تساعد أوكرانيا في التحقيق بجرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي، ويشمل ذلك أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية".
وقال المسؤول الأمريكي خلال جلسة الاستماع إن "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب".
وأضاف: "ربما من غير اللائق بصفتي قاضيًا أن أقول ذلك قبل الحصول على جميع الأدلة، لكنني أعتقد أن لدينا أدلة أكثر من كافية في هذه المرحلة تبرر قولي".
وتابع: "تلك المجموعة المسؤولة عن الهجمات على الأوكرانيين في دونباس، بما في ذلك عن طريق جلب سجناء من السجون الروسية - ما تفعله لا يصدق".
وسبق أن أعلن المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أن "كييف تحقق في شأن بريغوجين بتهمة ارتكاب جرائم حرب"، فيما أكد غارلاند أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في تحقيقاتها.
ويفغيني بريغوجين حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن "فاغنر" تعمل بشكل مستقل عن الجيش الروسي، إلا أنها تقوم بدور قتالي رئيس في الهجوم على أوكرانيا.
وصنّفت الولايات المتحدة رسميًا، في كانون الثاني/يناير، "فاغنر" منظمة إجرامية عابرة للحدود، وأدرجتها على لائحة مع جماعات المافيا الإيطالية والجريمة المنظمة اليابانية والروسية.
ويسمح التصنيف بفرض عقوبات أوسع على الشبكة العالمية المترامية الأطراف للمجموعة والتي تشمل عمليات مسلحة، وكذلك مصالح تجارية في أفريقيا.
ويضغط أعضاء في الكونغرس على إدارة الرئيس جو بايدن لتصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية.
ووجهت وزارة العدل لائحة اتهام إلى بريغوجين، العام 2018، للتدخل في الانتخابات الأمريكية بواسطة "وكالة أبحاث الإنترنت" التي يديرها وتتخذ مقرًا في سانت بطرسبرغ.