البنتاجون: منطاد التجسس الصيني لم يجمع معلومات تخص أمريكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن منطاد تجسس صينيا طار فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري وتم إسقاطه لم يجمع معلومات أثناء تحليقه فوق البلاد.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة لصحفيين "خلُصت تقييماتنا إلى أنه لم يجمع (معلومات) بينما كان يحلق فوق الولايات المتحدة".

حلق منطاد التجسس الصيني فوق الولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوع قبل أن يُسقطه الجيش الأمريكي قبالة ساحل المحيط الأطلسي بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.