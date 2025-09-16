الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

logo
العالم

عراقجي: الوساطة بين طهران وواشنطن لا تقتصر على قطر

عراقجي: الوساطة بين طهران وواشنطن لا تقتصر على قطر
عراقجي مع رئيس الوزراء القطريالمصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لا تقتصر على قطر وحدها، بل تشمل دولًا أخرى في المنطقة تسعى للعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر.

أخبار ذات علاقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: مفاوضات القاهرة الأخيرة كانت "جدية وليست سهلة"

وقال عراقجي في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "العديد من الدول تحاول أن تؤدي دورًا بناءً في هذا المسار، وليس فقط قطر. بل إن دول المنطقة لديها حاليًّا دافع ورغبة في المساهمة بحل الخلافات بشكل أفضل".

 وأضاف: "المسألة الجوهرية ليست في هوية الوسيط، بل في توفر الإرادة لدى الطرف الآخر بأن يقبل بالتفاوض على أساس المصالح المشتركة والتوصل إلى اتفاق يحقق مكاسب متبادلة، بعيدًا عن لغة التهديد".

أخبار ذات علاقة

عباس عراقجي

عراقجي: تعاون إيران مع الوكالة الذرية مستمر دائما

وأكد الوزير الإيراني أن إيران منفتحة على أي جهود تسهم في دفع المفاوضات قُدمًا، لكن نجاح أي وساطة يبقى مشروطًا بجدية الموقف الأمريكي والتزامه بمسار التفاهمات.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC