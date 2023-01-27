إيران تخلي سفارتها في أذربيجان

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة، إن طهران قامت بإخفاء سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو، عقب هجوم مسلح استهدف سفارة أذربيجان في طهران.

وذكر موقع صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية، أن "موظفي السفارة الإيرانية في باكو سارعوا إلى مغادرة مبنى السفارة في العاصمة باكو".