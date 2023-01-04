اغتيال عنصر من الحرس الثوري بهجوم قرب منزله في طهران

وفي شهر يونيو/حزيران من العام 2022، اغتال مسلحون العقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، "حسن صياد خدائي".

وجرى اغتيال العقيد خدائي قرب منزله، شرق العاصمة طهران، بهجوم مسلح، فيما ألقت إيران باللائمة على إسرائيل في الوقوف وراء هذه العملية وتوعدت بالثأر.

و"قوات محمد رسول الله" تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤوليتها حماية محافظة طهران.