اغتيال عنصر من الحرس الثوري بهجوم قرب منزله في طهران

اغتيال عنصر من الحرس الثوري بهجوم قرب منزله في طهران

إرم نيوز

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، باغتيال عنصر من "قوات محمد رسول الله"، المسؤولة عن حماية محافظة طهران، والتابعة للحرس الثوري، بهجوم مسلح قرب منزله في طهران.

فارق قاسم فتح اللهي، أحد عناصر "قوات محمد رسول الله"، الحياة إثر تعرضه لهجوم قرب منزله في طهران أصيب خلاله بأربع رصاصات

وقالت الوكالة التابعة للحرس الثوري، إن "قاسم فتح اللهي، أحد عناصر قوات محمد رسول الله في طهران تعرض لهجوم إرهابي"، مشيرة إلى أنه "فارق الحياة بعد إصابته بأربع رصاصات قرب منزله في طهران".

اغتيال عنصر من الحرس الثوري بهجوم قرب منزله في طهران
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ولم توضح الوكالة الرتبة التي يحملها "قاسم فتحي اللهي"، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدفه.

"قوات محمد رسول الله" تابعة للحرس الثوري ومسؤوليتها حماية محافظة طهران

وفي شهر يونيو/حزيران من العام 2022، اغتال مسلحون العقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، "حسن صياد خدائي".

وجرى اغتيال العقيد خدائي قرب منزله، شرق العاصمة طهران، بهجوم مسلح، فيما ألقت إيران باللائمة على إسرائيل في الوقوف وراء هذه العملية وتوعدت بالثأر.

و"قوات محمد رسول الله" تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤوليتها حماية محافظة طهران.

اغتيال عنصر من الحرس الثوري بهجوم قرب منزله في طهران
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