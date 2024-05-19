مصدر عسكري لـ"إرم نيوز": أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في خاركيف

أكد مصدر عسكري روسي لـ"إرم نيوز" أن القوات الأوكرانية المتبقية في بلدة فولشانسك التابعة لمقاطعة خاركيف تتكبد خسائر فادحة، وأن المعارك ما زالت مستمرة.

وأوضح المصدر المطلع على الوضع هناك، أن المقاطعة ومناطق القتال تشهد حالة نزوح كبيرة للسكان، "فيما فجّرت القوات الأوكرانية المستشفى المركزي وسط فولشانسك بعد بدء انسحابهم منها".

وقال إن القوات الأوكرانية" رفعت اعتمادها على المسيرات لضرب القوات الروسية المتقدمة".

وأضاف: "فعليا تمت السيطرة الكاملة على بلدة زيبينو، والقوات الروسية الآن تفرض سيطرتها على المزارع الممتدة بالقرب من البلدة".

وأفاد بأن" بلدة ستاريتسا الصغيرة القريبة من فولشانسك باتت تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل وبهذا يكتمل خط السيطرة الذي سيربط القوات الروسية بعضها ببعض في حال السيطرة الكاملة على ليبتسي وفولشانسك بشكل كامل".

وحول وضع السكان في مناطق القتال، أوضح المصدر "أن الكثير من السكان تم ترحيلهم إلى مناطق أبعد في خاركيف. وفي الوقت ذاته القوات الروسية عرضت على السكان الذين تركتهم القوات الأوكرانية أثناء انسحابها، إجلاءهم إلى الأراضي الروسية، وسيتم ترتيب عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة لكل السكان في تلك المناطق والراغبين بالتوجه إلى الأراضي الروسية".

وأشار المصدر الروسي إلى أن "مساحة الأراضي التي تمت السيطرة عليها حتى الآن تجاوزت 300 كيلو متر داخل مقاطعة خاركيف ومن المتوقع الوصول إلى 500 كيلو متر بعد أيام في حال استمرت المعارك بالوتيرة ذاتها".