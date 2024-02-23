اليمين المتطرف يثير خلافات بين ماكرون "المتقلب" وأتال "العنيد"
بعد أسابيع من تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الشاب غابرييل أتال، نشبت خلافات وراء الكواليس بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون، لاسيما حول تقديرهما لليمين المتطرف، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.
وقالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن "ماكرون ورئيس وزرائه كشفا للتو عن خلافهما حول الطبيعة السياسية لحزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف). فهل ما يحدث سوء فهم بسيط أم بداية مواجهة أكثر جدية؟".
وتساءلت المجلة الفرنسية: "هل يمكن أن تكون هذه أول مناوشة خطيرة بين الرئيس ورئيس وزرائه، وسوء التفاهم الكبير بين ماكرون المتقلب وغابرييل أتال العنيد، بين المعلم وتلميذه؟".
وتكشف المقابلة التي أجراها إيمانويل ماكرون للتو مع صحيفة "ليمانيتي"، عن "المماطلة السياسية المذهلة" التي ينخرط فيها الرئيس الفرنسي.
وبحسب ماكرون، لا يمكن اعتبار التجمع الوطني جزءا من "القوس الجمهوري"، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الائتلاف الذي تدعمه بعض الأحزاب الوسطية، أو الديمقراطية الاجتماعية، أو الديغولية في فرنسا لتمرير القوانين في البرلمان، ويستبعد هذا الائتلاف الأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار المتطرف.
ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن "مفهوم ماكرون، عن هذا القوس الجمهوري عكس ما قاله رئيس وزرائه قبل أيام قليلة".
من جانبها، قالت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إنه "على ما يبدو أن هناك خلافاً بين ماكرون ورئيس وزرائه حول التجمع الوطني، إلا أنهما في الواقع يتجنبان بعضهما البعض. وهذا الاختلاف بينهما دقيق ولكنه ثقيل بالمعنى السياسي".
وتساءلت القناة الفرنسية: "هل يختلف ماكرون وغابرييل أتال في الإستراتيجية ضد حزب التجمع الوطني، بعد أن تحدث كلاهما في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".
وأضافت أن "حديث ماكرون مع صحيفة لومانيتي اليسارية، مختلف تماماً عن ما قاله رئيس وزرائه لصحيفة لوموند قبل أسبوعين".
وأشارت القناة، إلى أن "المرء قد يعتقد أن ماكرون وأتال لا يشتركان في الرؤية نفسها تمامًا عندما يتعلق الأمر بالقوس الجمهوري الشهير الذي يمكن من خلاله التفاوض أو مناقشة النصوص البرلمانية للأغلبية من خلال ائتلاف الأحزاب الوسطية".
وبينما أقر ماكرون، بأنه لا يمكن "التغاضي" عن وجود حزب التجمع الوطني في البرلمان، ونوابه الـ88، فقد أوضح رؤيته لـ "القوس الجمهوري".
وأكد ماكرون أن "كل القوى المنتخبة من قبل الشعب لم تلتزم بالجمهورية وقيمها".
ويوضح ماكرون، أنه "لم يفكر أبدًا في التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه مارين لوبن، بنفس طريقة تفكيره بحزب الاسترداد الذي يتزعمه اليميني المتطرف أيضاً إريك زيمور، في حين أن الاسترداد جزء من القوس الجمهوري".
ويؤكد الرئيس الفرنسي، أنه وضع مبدأ فيما يتعلق بنواب حزب التجمع الوطني قائلاً: "لا ينبغي تمرير القوانين المهمة بفضل أصوات اليمين المتطرف".
في المقابل، كان غابرييل أتال أعرب قبل أيام عن رغبته في الحوار مع المعارضة "بشكل دائم" دون استثناء بما فيها اليمين المتطرف.
وأضاف أتال: "البعض قال إنه يجب أن نعمل فقط مع القوس الجمهوري. أنا أعتبر أن القوس الجمهوري هو بمثابة دراجة هوائية"، ووفقاً للقناة الفرنسية فإن تلك التصريحات بمثابة إسقاط على تصريحات ماكرون.
ورأت القناة الفرنسية، أن "تصريحات أتال أيضاً متناقضة مع رئيس الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي اعتبرت أيضاً ان اليمين المتطرف خارج القوس الجمهوري، وهي بذلك متوافقة مع رؤية ماكرون".