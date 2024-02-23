اليمين المتطرف يثير خلافات بين ماكرون "المتقلب" وأتال "العنيد"

بعد أسابيع من تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الشاب غابرييل أتال، نشبت خلافات وراء الكواليس بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون، لاسيما حول تقديرهما لليمين المتطرف، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن "ماكرون ورئيس وزرائه كشفا للتو عن خلافهما حول الطبيعة السياسية لحزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف). فهل ما يحدث سوء فهم بسيط أم بداية مواجهة أكثر جدية؟".

وتساءلت المجلة الفرنسية: "هل يمكن أن تكون هذه أول مناوشة خطيرة بين الرئيس ورئيس وزرائه، وسوء التفاهم الكبير بين ماكرون المتقلب وغابرييل أتال العنيد، بين المعلم وتلميذه؟".

وتكشف المقابلة التي أجراها إيمانويل ماكرون للتو مع صحيفة "ليمانيتي"، عن "المماطلة السياسية المذهلة" التي ينخرط فيها الرئيس الفرنسي.

وبحسب ماكرون، لا يمكن اعتبار التجمع الوطني جزءا من "القوس الجمهوري"، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الائتلاف الذي تدعمه بعض الأحزاب الوسطية، أو الديمقراطية الاجتماعية، أو الديغولية في فرنسا لتمرير القوانين في البرلمان، ويستبعد هذا الائتلاف الأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار المتطرف.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن "مفهوم ماكرون، عن هذا القوس الجمهوري عكس ما قاله رئيس وزرائه قبل أيام قليلة".