إيران تعلن مواصلة المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

غادر نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو، طهران، بعد محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التعاون بين إيران والوكالة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن كاظم غريب آبادي، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإيرانية، قوله: "غادر أبارو طهران بعد محادثات مع الوفد الإيراني المكون من المدير العام للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية بشأن التعاون بين الوكالة وإيران في ظل الظروف الجديدة".

أخبار ذات علاقة إيران.. المفاوضات مع واشنطن تعيد فتح السجال بين المحافظين والإصلاحيين

وأضاف آبادي أنه تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع.

وتابع آبادي أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الهجوم العدواني من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأبلغ وفد الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة التي تحكم الوكالة بشأن القضية النووية الإيرانية" وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تكون "تقنية" و"معقدة" قبل زيارة من جانب الوكالة للمرة الأولى منذ قطعت طهران العلاقات مع المنظمة الشهر الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الطرفين بعد حرب جوية استمرت 12 يوما شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران شهدت قصف المنشآت النووية الإيرانية الرسمية.

وقال مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 يونيو/حزيران إن إيران خرقت التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية، قبل يوم من الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران التي أثارت الحرب.